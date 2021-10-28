1699 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 699 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 934 387 заболевших, из них скончались 12 028 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 2 284 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 878 983.