Почти 2000 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане за сутки

В Казахстане за последние сутки 1 991 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, сообщает Trend со ссылкой на Казинформ.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 909 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране выявлено 950 539 заболевших, из них вылечились 903 834 человека.