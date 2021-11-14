Свыше 1,1 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 133 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 956 499 заболевших, из них скончались 12 402 человека.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 487 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 914 098.