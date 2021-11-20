Более тысячи человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 047 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлено 962 781 заболевший, из них скончались 12 537 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 1 129 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 923 882.