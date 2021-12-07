БАКУ /Trend/ - Центр зеленых финансов МФЦА нацелен продвигать GIP среди финансовых учреждений в Центральной Азии.

Об этом Trend сообщили в Международном финансовом центре "Астана" (МФЦА).

Как отметили в МФЦА, учитывая важность мобилизации финансирования частного сектора, новый Экологический кодекс Республики Казахстан, принятый 2 января 2021 года, содержит нормы, стимулирующие предприятия использовать инструменты зеленого финансирования.

"В рамках принятия Экологического кодекса Казахстана МФЦА представил проекты сопроводительных норм в Предпринимательский кодекс Казахстана, которые уточняют меры экономического стимулирования бизнеса с использованием зеленых кредитов и зеленых облигаций. Сюда входит субсидирование кредитных и купонных ставок на реализацию зеленых проектов. В настоящее время в рамках реализации данных мер финансовой поддержки приняты изменения и дополнения в Программу поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса-2025", посредством которых будет реализован вышеуказанный механизм", - сообщили в МФЦА.

Также отмечается, что в настоящее время Центр зеленых финансов МФЦА работает над внедрением национальной зеленой таксономии в Казахстане.

"Зеленая таксономия - это единая система классификации видов экономической деятельности, категорий проектов и активов, направленная на повышение эффективности использования существующих природных ресурсов, снижение уровня негативного воздействия на окружающую среду и повышение энергоэффективности. Для полной реализации этого механизма Центр зеленых финансов МФЦА совместно с "Международным центром зеленых технологий и инвестиционных проектов" завершили разработку зеленой таксономии, которая находится на финальной стадии утверждения Правительством РК", - сказали в МФЦА.

Кроме того, отметили в организации, Центр зеленых финансов МФЦА совместно с Финансовой инициативой программы ООН по окружающей среде (UNEP FI) работает над разработкой руководящих принципов отчетности ESG для компаний, листингуемых на бирже AIX.

Ожидается, что в краткосрочной перспективе будут введены добровольные требования к раскрытию информации ESG, а в среднесрочной перспективе - обязательные требования к раскрытию информации ESG. Структура ESG может быть нацелена на обязательное раскрытие информации крупными и публичными компаниями на основе принципа "соблюдай или объясняй".

'В июне текущего года Центр зеленых финансов МФЦА стал региональным офисом Принципов зеленых инвестиций для инициативы "Пояс и Путь" (GIP) в Центральной Азии. GIP был принят с целью создания международной сети для улучшения управления экологическими рисками инвестиций в рамках программы 'Пояс и Путь'. В этой связи Центр будет продвигать GIP среди финансовых учреждений в Центральной Азии, проводить мероприятия по наращиванию потенциала через платформу GFLP (Global Green Finance Leadership Program), помогать в разработке базы данных зеленых проектов и расширять масштабы устойчивого финансирования в регионе", - подытожили в МФЦА.