За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 704 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Таким образом, всего в стране выявлено 977 031 заболевший, из них скончались 12 902 человека.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 244 человека выздоровели от коронавирусной инфекции и общее число выздоровевших в стране составило 944 485.