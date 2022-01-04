Вице-премьер Казахстана озвучил четыре пункта решения Правительственной комиссии

Заместитель премьер-министра Казахстана Ералы Тугжанов в своем видеообращении к населению Мангистауской области озвучил четыре пункта решения, принятого Правительственной комиссией, передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

«Уважаемые мангистаусцы, дорогие братья! Священная Мангистауская земля для меня особенная. Мне выпало счастье более двух лет работать совместно с вами в этом регионе. Я свидетель трудолюбия жителей области и их душевной щедрости. Как вы знаете, Правительственная комиссия, созданная по прямому поручению Президента Республики Казахстан, сегодня приняла ряд конкретных решений и они оперативно выполняются», – говорится в обращении.

По словам вице-премьера, установление цены на газ на территории области будет выполнено за счет АО «КазМунайГаз».

«Во-первых, цена одного литра сжиженного газа установлена в 50 тенге. Установление цены на газ в городах и районах области будет выполнено за счет АО «КазМунайГаз».

Во-вторых, в соответствии с нашим обещанием, подключены интернет-ресурсы.

В-третьих, там обсуждался вопрос о том, чтобы правоохранительные органы не преследовали участников акций протеста. И это выполняется, в связи с конкретным принятым решением.

В-четвертых, от граждан, входящих в эту комиссию, поступило предложение возить рабочих-вахтовиков с месторождения Каражамбас в город Актау. Это тоже решенный вопрос.

Кроме того, другие социальные вопросы будут обязательно рассмотрены. Решение этих вопросов находится на прямом контроле Главы государства», – сказал заместитель премьер-министра.

Также Тугжанов призвал население к спокойствию.

«Уважаемые братья, призываю вас не допускать различных провокаций и вызываемых ими нарушений порядка. Прошу сохранять спокойствие и верить только официальной информации. Хочу напомнить вам, что единство и благополучие страны – наша главная ценность», – сказал вице-премьер.