Комендантский час вводится в Мангистауской области и Алматы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел комендантский час в Алматы и Мангистауской области. Об этом, как передает Trend со ссылкой на «Казинформ», говорится в указах главы государства.

"Ввести в Мангистауской области на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. Создать на период чрезвычайного положения комендатуру Мангистауской области и наделить ее полномочиями, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении". <...> Ввести в городе Алматы на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. Создать на период чрезвычайного положения комендатуру города Алматы и и наделить ее полномочиями, предусмотренными Законом Республики Казахстан "О чрезвычайном положении", - говорится в сообщении.

Въезд в Мангистаускую область и Алматы и выезд запрещены.

Забастовки, мирные собрания и массовые мероприятия запрещены в Алма-Ате и Мангистауской области.