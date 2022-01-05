Токаев дал ряд поручений по вопросам социально-экономической ситуации

В завершение совещания по вопросам социально-экономической ситуации в Казахстане глава государства Касым-Жомарт Токаев дал ряд дополнительных поручений по стабилизации ситуации. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Токаев поручил ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней; ввести государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам. Решение будет приниматься акимами регионов, исходя из социально-экономической ситуации в конкретном регионе; приступить к разработке закона «О банкротстве физических лиц»; рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней; рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для социально уязвимых слоев населения; создать общественный фонд «Народу Казахстана», финансируемый за счет частных и государственных источников, для решения проблем здравоохранения и детей.

Ранее сообщалось о том, что президент Казахстана провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране.