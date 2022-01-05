МВД Казахстана назвало потери среди правоохранителей
БАКУ /Trend/ - 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Казахстана получили ранения, погибло восемь.
Как сообщает Trend, информацию об этом в среду распространило МВД Республики Казахстан.
Сообщается, что в настоящее время органами внутренних дел принимаются все необходимые меры к недопущению роста эскалации насилия.
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