МВД Казахстана назвало потери среди правоохранителей

БАКУ /Trend/ - 317 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии Казахстана получили ранения, погибло восемь.

Как сообщает Trend, информацию об этом в среду распространило МВД Республики Казахстан.

Сообщается, что в настоящее время органами внутренних дел принимаются все необходимые меры к недопущению роста эскалации насилия.