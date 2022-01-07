В Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету

Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в Нур-Султане с вечера четверга на фоне беспорядков в стране, в пятницу снова возобновлен. При этом, подключение к мобильному интернету по-прежнему невозможно, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Выход в интернет в городе оказался заблокирован накануне примерно в 19:40 (17:40 GMT+4), при этом сотовая связь функционировала относительно стабильно.