Оружие изымается в разных частях города - полиция Алматы

7 января во второй половине дня на пересечении проспекта Аль-Фараби и Малая Желтоксан полицейские блокировали автомашину марки «БМВ», на которой передвигались вооруженные люди. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на Оперативный штаб МВД.

В ее салоне находились двое мужчин, 1990 и 1998 годов рождения.

При их досмотре обнаружены пистолет и нож.

Другая группа вооруженных злоумышленников была задержана полицейскими в Медеуском районе города.

По сигналу бдительных граждан установлена квартира, где прятались вооруженные люди. В результате спецоперации задержаны пятеро мужчин. У них изъяты охотничий карабин «Сайга» с патронами, резиновая и металлическая дубинки, две пятилитровые тары с бензином, золотые изделия.

Оба факта зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования, в ходе которого будет установлена принадлежность изъятого оружия и предметов.

Подозреваемые взяты под стражу.