В Костанайской области Казахстана задержаны более 650 человек
БАКУ/Trend/ - В Костанайской области Казахстана задержаны более 650 человек, передает Trend со ссылкой на Казинформ.
Как сообщается, в отношении 220 идут административные суды. Все эти лица будут привлечены к административному аресту сроком от 5 до 15 суток.
"Кроме того, проводится расследование по статье 269 УК «Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват». После проведения необходимых следственных мероприятий, их привлекут к уголовной ответственности. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.
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