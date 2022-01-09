В Атырауской области Казахстана задержаны 197 человек
Уполномоченные органы взяли под контроль ситуацию в Атырауской области Казахстана. Об этом в воскресенье сообщает официальный Telegram-канал, информирующий об антитеррористической операции в республике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Атырауская область. Ситуация в регионе полностью взята под контроль уполномоченными органами. С момента начала антитеррористической операции в Атырау задержаны 197 человек", - говорится в сообщении.
В настоящее время объекты здравоохранения, детские сады, продовольственные торговые точки работают в штатном режиме, движение пассажирских поездов восстановлено.
На центральной площади города Атырау, где ранее собирались участники беспорядков, людей нет.
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