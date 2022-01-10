Оцепление на площади Республики в Алма-Ате сняли
Казахстанские власти сняли оцепление на площади Республики в Алматы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ТАСС.
Оцепление из военных на площади Республики снято, уже можно вплотную подойти к резиденции президента. К городской администрации пока проход несколько ограничен, там продолжаются следственные действия.
Коммунальные службы приступили к разбору баррикад у площади Республики в Алматы.
Следственные группы собирают на улицах Алматы вещественные доказательства действий зачинщиков беспорядков.
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