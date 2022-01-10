Оцепление на площади Республики в Алма-Ате сняли

Казахстанские власти сняли оцепление на площади Республики в Алматы, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ТАСС.

Оцепление из военных на площади Республики снято, уже можно вплотную подойти к резиденции президента. К городской администрации пока проход несколько ограничен, там продолжаются следственные действия.

Коммунальные службы приступили к разбору баррикад у площади Республики в Алматы.

Следственные группы собирают на улицах Алматы вещественные доказательства действий зачинщиков беспорядков.