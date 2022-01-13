Парламент Казахстана одобрил соглашение с США о воздушном сообщении для прямых авиарейсов

Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана на заседании в четверг принял закон о ратификации соглашения с США, которое устанавливает правовую базу для выполнения прямых регулярных авиарейсов между двумя странами. Трансляция заседания ведется на сайте законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соглашение между властями Казахстана и США о воздушном сообщении заключено в Нур-Султане 30 декабря 2019 года. Документ является первым для республики, который предусматривает принципы "открытого неба", согласно нему стороны смогут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот.

Предполагается, что соглашение будет способствовать повышению внешней транспортной доступности и расширению географии международных авиамаршрутов, а также позволит укрепить торгово-экономическое и культурное сотрудничество между странами.

После принятия парламентом закон о ратификации документа поступит на подпись президенту Казахстана.