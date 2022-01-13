Министры обороны стран ОДКБ подписали решение о выводе войск из Казахстана

БАКУ /Trend/ - Министры обороны стран-членов ОДКБ подписали совместное решение о возвращении воинских контингентов государств-членов с территории Казахстана в пункты постоянной дислокации, передает в четверг Trend со ссылкой на ОДКБ.

Подписание состоялось по итогам внеочередного заседания Совета министров обороны ОДКБ.

В ходе заседания министры обороны государств – членов ОДКБ обсудили результаты миротворческой операции в Республике Казахстан, а также вопросы обеспечения региональной безопасности и совершенствования механизмов оперативного реагирования на возникающие угрозы.

По итогам внеочередного заседания СМО ОДКБ главы оборонных ведомств подписали совместное решение Совета министров обороны ОДКБ об организации возвращения воинских контингентов государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности с территории Республики Казахстан в пункты постоянной дислокации.