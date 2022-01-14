«Спутник Лайт» будет доступен для ревакцинации в Казахстане в конце января - Минздрав

В Министерстве здравоохранения РК назвали препараты, доступные в Казахстане для вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает Telegram-канал министерства, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

По информации Минздрава, на сегодняшний день в регионах страны доступны вакцины от коронавирусной инфекции.

Для вакцинации доступны: «Cпутник V», QazVac, Vero Cell (Sinopharm), Pfizer (для детей, беременных и кормящих женщин).

Для ревакцинации: QazVac, Vero Cell (Sinopharm), Pfizer (лицам старше 60 лет), а также в конце января 2022 года для ревакцинации будет доступна вакцина «Спутник Лайт».

«Напоминаем, что вакцинация остается главным способом защиты от коронавирусной инфекции», - добавили в ведомстве.