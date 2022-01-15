Президент Казахстана поручил реформировать системы национальной безопасности

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности страны, передает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По ее данным, под председательством Токаева состоялось совещание с руководителями уполномоченных государственных органов.

В совещании приняли участие первые руководители Генеральной прокуратуры, Комитета национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел, а также руководство Администрации президента и Аппарата Совета безопасности.

Главе государства было доложено о ходе досудебного расследования событий, произошедших в ряде регионов в первой декаде января, результатах проведенных специальных операций, а также о других мерах по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в стране.

По итогам совещания президент дал ряд конкретных поручений. Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности, в Алматы, установления точного числа погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях.

Токаев поручил секретарю Совета безопасности ускорить работу по созданию Сил Специальных операций и представить конкретные предложения по реформированию системы национальной безопасности.

Президент подчеркнул важность недопущения нарушения прав граждан в ходе антитеррористической операции и следственных действий.