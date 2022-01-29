В Казахстане рассматривают варианты перезапуска программы льготного автокредитования

В целях обеспечения доступности для населения автомобилей отечественного производства Министерством индустрии и инфраструктурного развития прорабатывается вопрос по выделению дополнительных бюджетных средств на программу льготного кредитования автомобилей. Об этом передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Кроме того, по поручению Президента, будет разработана новая программа льготного автокредитования населения. В данный момент рассматривается несколько вариантов перезапуска программы.

Один из вариантов отличается тем, что в него предлагается дополнительно включить подпрограмму по поддержке многодетных семей, работников силовых структур, медиков и учителей.

Также рассматривается вариант с включением подпрограммы «Первый семейный автомобиль».

Напомним, программа льготного автокредитования заработала в 2015 году. Она рассчитана на 20 лет и основана на «револьверном» кредитовании. Общий лимит финансирования составляет 82 млрд тенге. С момента реализации программы выдано 30 525 займов на 159 млрд тенге с учетом револьверно-возвратных средств. Порядка 80 тысяч человек уже приобрели автомобили отечественного производства.

Условия программы льготного автокредитования:

- стоимость 1 единицы легкового автотранспорта составляет не более 15 млн. тенге;

- срок кредитования – не более 7 лет;

- номинальная ставка вознаграждения для конечного заемщика не должна превышать 4% годовых;

- при погашении конечным заемщиком займа перед БВУ допускается повторное кредитование покупателей легкового автотранспорта отечественного производства за счет возвращенных средств.

На сегодняшний день для приобретения по программе доступны следующие автомобили отечественной сборки: Hyundai, KIA, JAC, Chevrolet, и LADA