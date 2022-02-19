Свыше 1 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

Казахстан 19 февраля 2022 07:40 (UTC+04:00)
Свыше 1 тыс. человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1 008 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Всего в стране выявлен 1 296 601 заболевший, из них скончались 13 519 человек.

В то же время, за прошедшие сутки в стране 3 439 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших составило – 1 244 669.

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