Нацбанк Казахстана принял решение по базовой ставке

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан принял решение установить базовую ставку на уровне 14,00% годовых с процентным коридором +/– 1,00 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 15,00%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 13,00%.

Решение принято с учетом текущего баланса рисков инфляции в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а также обновленных прогнозов Национального Банка. Данный уровень базовой ставки при отсутствии новых шоков обеспечит плавное снижение инфляции к 2024 году. Нормализация денежно-кредитных условий будет происходить по мере замедления инфляционных процессов в 2023 году.

В мае 2022 года годовая инфляция продолжила ускорение, составив 14%. При этом отмечаем ускорение всех компонентов индекса потребительских цен. Наибольший вклад в годовую инфляцию продолжает вносить рост цен на продукты питания. На фоне перебоев в логистических цепочках поставок и устойчивого спроса продолжилась тенденция роста цен на товары с высокой импортной составляющей. Сдерживает инфляцию мораторий на повышение цен на регулируемые коммунальные услуги и ГСМ.

Месячная инфляция хоть и продолжила замедление в мае до 1,4% (в апреле – 2%), все еще остается высокой и превышает среднеисторическую норму. Низкий темп замедления месячной инфляции связан как с устойчивым внутренним спросом при положительном фискальном импульсе, так и с повышенными инфляционными ожиданиями.

Квантифицированные инфляционные ожидания на год вперед в мае 2022 года составили 11,7%. В апреле-мае т.г. после резкого роста в марте т.г. инфляционные ожидания на год вперед немного снизились. Респонденты, ожидающие роста цен на горизонте одного года, связывали это с удорожанием продуктов питания. Восприятие инфляции также сохраняется на высоком уровне.

Экономика растет быстрее ожиданий. По итогам января-апреля 2022 года рост ВВП составил 4,4%. Несмотря на геополитическую обстановку в мире и аварию на нефтепроводе КТК, рост экономики продолжился. На фоне роста мировых цен на сырье и снятия карантинных ограничений высокие темпы роста демонстрируют все основные отрасли экономики.

Показатели потребительского спроса отражают положительную динамику. Так, в апреле т.г. восстановился рост розничного товарооборота после существенного спада из-за январских событий в стране. В частности, восстановился товарооборот продуктов питания, который находился в отрицательной зоне в первом квартале т.г. Сохраняющийся рост потребительского кредитования обусловил быстрое восстановление товарооборота непродовольственных товаров в феврале с дальнейшим ускорением в апреле т.г.

После небольшого замедления в конце 2021 года в первом квартале 2022 года ускорился рост инвестиций в жилищное строительство, что обуславливается высоким спросом населения на фоне увеличения объема досрочных изъятий пенсионных накоплений на цели улучшения жилищных условий. На этом фоне цены на рынке недвижимости в годовом выражении продолжают сохранять восходящий тренд.

Ожидается более слабый рост мировой экономики, чем предполагалось ранее. В 2022-2023 годах мировая экономика увеличится на 3,6% (предыдущий прогноз МВФ на 2022 год – 4,4%, на 2023 год – 3,8%). По прогнозам Consensus Ecs. в России в 2022 году ожидается сокращение экономики на 9%, в 2023 году – на 1,4%. Темпы роста экономики Китая замедлятся, составив в 2022 году 4,7%, в 2023 году – 5,1%. В ЕС в 2022 году ожидаются темпы роста экономики на уровне 2,8% и 2,3% в 2023 году.

Инфляция в странах-торговых партнерах продолжает ускоряться. Инфляция в Еврозоне ускорилась в мае 2022 года до 8,1% на фоне повышения цен на энергоносители, при этом пик инфляции ожидается во втором квартале 2022 года. Инфляция в России в апреле т.г. составила 17,8% на фоне удорожания продовольственных и непродовольственных товаров. В Китае также прогнозируется дальнейшее ускорение инфляции с текущего уровня 2,1% в апреле 2022 года, однако более умеренными темпами ввиду слабого роста потребительской активности.

Индекс продовольственных цен ФАО, несмотря на незначительное снижение второй месяц подряд, остается на близких к рекордам уровнях, составив в мае текущего года 157,4 пункта. В мае произошло снижение цен на растительные масла, молочную продукцию и сахар. В то же время подиндексы цен на зерновые и мясо выросли.

На мировом рынке высокие цены на нефть поддерживаются частичным эмбарго ЕС на нефть из России, и одновременно сдерживаются опасениями повторного карантина в Китае из-за распространения коронавируса. В дальнейшем под давлением высоких цен на энергоносители и сворачивания стимулирующих программ центральными банками ведущих экономик ожидается, что спрос будет несколько ослабевать. К концу 2022 года в связи с ожидаемым ростом добычи нефти в США и в странах ОПЕК+ (из-за прекращения действия соглашения к концу 2022г.) цены, вероятно, будут несколько снижаться. Таким образом, в 2022 году предполагается, что средняя цена на нефть будет находиться около 100 долл. США за баррель, а в 2023 году – вблизи 90 долл. США за баррель. Учитывая прогнозы международных организаций и факторы, влияющие на дальнейшую траекторию нефтяных котировок, цена на нефть марки Brent по базовому сценарию определена на уровне 90 долл. США за баррель до конца прогнозного горизонта.

По обновленным прогнозам Национального Банка рост экономики в Казахстане в 2022 году сложится на уровне 2,8-3,8%. Динамичные темпы роста ВВП будут связаны с уже сложившимся высоким фактом за январь-апрель 2022 года, а также ожидаемой положительной динамикой во всех основных отраслях экономики до конца года. Однако геополитический кризис, ослабление внешнего спроса и перестройка цепочек поставок будут сдерживать ускорение темпов роста экономики. Риском прогноза ВВП являются возможные проблемы доступа к международным рынкам экспортных поставок Казахстана на фоне геополитической неопределенности, что при его реализации может негативно отразится на пересмотре прогноза роста ВВП в сторону более низких темпов.

В 2023 году прогнозируется ускорение темпов роста ВВП до 3,5%-4,5%. Экономическому росту будут способствовать ожидаемая нормализация экспортных и импортных цепочек поставок вкупе со снижением неопределенности в экономике, значительное наращивание объемов добычи энергоресурсов по сравнению с 2022 годом из-за ослабления ограничений в рамках ОПЕК+ и предполагаемым окончанием сделки нефтедобывающих стран. Поддержку также окажет сохранение положительной динамики внутреннего спроса. В 2024 году прогнозируется продолжение роста экономики на фоне исчерпания негативного влияния шоков и существенного увеличения добычи нефти с учетом реализации крупных нефтегазовых проектов.

С учетом текущего решения по базовой ставке инфляция к концу 2022 года прогнозируется на уровне 13-15%. Наибольший рост цен ожидается по продуктам питания с учетом динамики цен на внешних и внутренних рынках продовольствия. Существуют значительные риски резкого роста цен на регулируемые коммунальные услуги во второй половине 2022 года ввиду окончания действия моратория на их повышение, а также рост цен на рыночные услуги в условиях высоких инфляционных ожиданий. Данный прогноз сформирован с учетом комплекса мер Правительства по контролю и снижению уровня инфляции, успешная реализация которого позволит инфляции снизится до нижней границы прогноза.

В 2023 году инфляция постепенно замедлится до 7,5-9,5% на фоне ухода из расчетов высокой базы 2022 года, принятого решения по базовой ставке, постепенного снижения внешнего инфляционного давления и планируемого к реализации контрциклического бюджетного правила. При отсутствии как внешних, так и внутренних новых шоков в 2024 году инфляция будет все еще вне таргетируемого коридора, при этом прогнозируется ее замедление к его верхней границе.

Основные риски ускорения инфляции связаны с неопределенностью на фоне геополитической обстановки в мире, вероятностью оттока капитала с развивающихся рынков в пользу развитых, импортом внешней инфляции, в частности из России, а также с рисками со стороны факторов предложения и незаякорением инфляционных ожиданий. Также одним из важных рисков прогноза является возможный пересмотр в сторону повышения бюджетных расходов в сравнении с параметрами, предусмотренными Законом о республиканском бюджете на 2022-2024 гг.

Дальнейшие решения по базовой ставке будут приниматься в зависимости от соответствия фактической динамики инфляции прогнозной траектории и складывающегося баланса рисков во внешней среде и во внутренней экономике.

Очередное плановое решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Республики Казахстан по базовой ставке будет объявлено 25 июля 2022 года в 15:00 по времени Нур-Султана.