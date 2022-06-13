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Президент Казахстана посетит на этой неделе Россию и Иран

Казахстан Материалы 13 июня 2022 08:56
Президент Казахстана посетит на этой неделе Россию и Иран

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Пресс-служба Президента Республики Казахстан опубликовала рабочий график Касым-Жомарта Токаева с 13 по 19 июня 2022 года, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Согласно информации, 16 июня казахстанский лидер примет участие в первом заседании Ұлттық құрылтай, который состоится в новообразованной области Ұлытау.

17 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина примет участие в юбилейном 25-ом Петербургском международном экономическом форуме. Планируется, что Глава государства выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч.

19 июня лидер Казахстана по приглашению Президента Ибрахима Раиси совершит официальный визит в Иран. В Тегеране запланированы двусторонние переговоры на высшем уровне, а также подписание ряда межправительственных документов.

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