Президент Казахстана посетит на этой неделе Россию и Иран

Пресс-служба Президента Республики Казахстан опубликовала рабочий график Касым-Жомарта Токаева с 13 по 19 июня 2022 года, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Согласно информации, 16 июня казахстанский лидер примет участие в первом заседании Ұлттық құрылтай, который состоится в новообразованной области Ұлытау.

17 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина примет участие в юбилейном 25-ом Петербургском международном экономическом форуме. Планируется, что Глава государства выступит на пленарном заседании ПМЭФ, а также проведет ряд двусторонних встреч.

19 июня лидер Казахстана по приглашению Президента Ибрахима Раиси совершит официальный визит в Иран. В Тегеране запланированы двусторонние переговоры на высшем уровне, а также подписание ряда межправительственных документов.