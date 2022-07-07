Экспорт казахстанской нефти через КТК осуществляется в штатном режиме

БАКУ /Trend/ - В министерстве энергетики Казахстана сообщили, что экспорт казахстанской нефти через трубопроводную систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) осуществляется в штатном режиме, передает Trend со ссылкой на казахские СМИ.

Ранее стало известно, что постановлением Приморского районного суда Новороссийска Краснодарского края РФ на 30 дней приостановлена работа морского терминала КТК.

Cоответствующее решение принято ввиду проведенной Ространснадзором проверки технического состояния опасных производственных объектов АО «КТК-Р». В результате было выявлено несколько документарных нарушений по плану ликвидации аварийных разливов нефти.