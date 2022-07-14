Российская компания запустила регулярный контейнерный поезд через Казахстан

БАКУ /Trend/ - Российское ПАО «ТрансКонтейнер» (входит в Группу «Дело») запустило свой первый регулярный контейнерный поезд из Иркутска в Китай через пограничный переход Достык-Алашанькоу между Казахстаном и Китаем, передает Trend со ссылкой на компанию.

Первый состав с 62 контейнерами отправился с собственного терминала «ТрансКонтейнер» на станции Батарейная в Иркутске и через пограничный переход Достык-Алашанькоу проследовал в пункт назначения – город Циндао. Транзитное время из Иркутска до погранперехода на станции Достык составляет 10 дней.

Сервис ориентирован на перевозку пиломатериалов и расширяет логистические возможности российских экспортеров.

В рамках перевозки «ТрансКонтейнер» предоставляет собственное оборудование и организует железнодорожную транспортировку по территории России и Казахстана. Организация перевозки по территории Китая возможна как силами клиента, так и через агентов ПАО «ТрансКонтейнер».