Обсуждены вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества в сфере бизнеса и туризма

Посол Кыргызстана в Казахстане Дастан Дюшекеев провел встречу с председателем правления Национальной палаты предпринимателей (НПП) Казахстана «Атамекен» Раимбеком Баталовым. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщают в Министерстве иностранных дел КР.

По их данным, в ходе встречи были обсуждены вопросы кыргызско-казахстанского сотрудничества в сфере бизнеса, торговли и туризма, а также создания совместных предприятий.

Дюшекеев выразил благодарность НПП «Атамекен» за содействие в организации встречи президента Кыргызстана Садыра Жапарова с крупными казахстанскими инвесторами в ходе его государственного визита в республику Казахстан в марте 2021 года.

Также посол отметил заинтересованность в наращивании торгово-экономических и инвестиционных связей с Казахстаном, информировал, что по итогам состоявшегося 26 мая 2022 года официального визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан подписан ряд документов экономического характера. Среди них Меморандум об инвестировании в инфраструктуру индустриального торгово-логистического комплекса на кыргызско-казахстанской границе двух стран и Соглашения о сотрудничестве между шестью регионами двух стран.

Более подробно стороны остановились на двусторонней повестке дня - вопросе проведения первого Межрегионального форума с участием деловых кругов Кыргызстана и Казахстана.

В свою очередь, председатель правления НПП «Атамекен» сообщил, что деловые круги двух стран поддерживают тесный контакт по всем интересующим вопросам, в том числе в рамках участия в кыргызско-казахстанском Деловом Совете, Бизнес-клубе, а также так называемой площадке «Диаспора кыргызского бизнеса».

По итогам стороны выразили высокую заинтересованность и необходимость активизации контактов между бизнес-кругами двух стран в целях содержательного наполнения торгово-экономического сотрудничества.