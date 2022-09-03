БАКУ /Trend/ - В Казахстане предлагается ряд мер для привлечения инвестиций в разработку недр.

Как передает в субботу Trend, об этом на заседании правительства сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Так, для упрощения законодательства и процедур для привлечения инвестиций в разработку недр предлагаются следующие меры:

- пересмотр Кодекса «О недрах и недропользовании» на предмет устаревших, неработающих норм и норм с излишней детализацией;

- реинжиниринг бизнес-процессов с учетом упрощения и оцифровки;

- автоматизация бизнес-процессов на платформе Kaz-Nedra.

Уже в текущем месяце в рамках информационной системы «Kaz-Nedra» в пилотном проекте появится возможность получения лицензий на разведку ТПИ. До конца года планируется автоматизировать и другие функции в сфере ТПИ.

«С учетом цифровизации будут пересмотрены и упрощены все бизнес-процессы и нормативные требования для инвесторов», — пояснил Ускенбаев.