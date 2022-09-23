Сборная Казахстана победила футболистов Беларуси и вышла в группу B Лиги наций

В матче пятого тура группового этапа Лиги наций сборная Казахстана дома сыграла с Беларусью, сообщает Sports.kz, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Хозяевам была нужна победа, чтобы досрочно обеспечить себе первое место и выйти в лигу В, гости же ведут в борьбе за выживание в С.

Беларусь проявляла себя активно в атаке с первых минут. Казахстан же постепенно выровнял игру и имел шанс открыть счет, но Аслан Дарабаев ударом в упор попал во вратаря. После этого довольно быстро хозяева счет открыли, Рамзан Оразов нашел в штрафной забежавшего Михаила Габышева и тот переиграл Егора Хаткевича при выходе один на один - 1:0. Сравнять гостям удалось в компенсированное к первой половине время, сделал это Павел Савицкий - 1:1. Во второй половине отличные моменты забить упустили Сергей Малый и Габышев, у соперников были свои шансы, свой уровень демонстрировал Игорь Шацкий. Наставники сделали замены, казахстанцы прибавили и добились своего, победный мяч провел Бактиер Зайнутдинов - 2:1.

Таким образом, Казахстан досрочно занял первое место в группе и вышел в лигу В Лиги наций.