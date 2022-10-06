МВФ рассмотрел инициативы Казахстана по достижению углеродной нейтральности до 2060 г.

БАКУ /Trend/ - Международным валютным фондом (МВФ) рассмотрены инициативы Казахстана по достижению углеродной нейтральности до 2060 года.

Как передает Trend со ссылкой на правительство Казахстана, данная тема обсуждалась в ходе встречи премьер-министра Казахстана Алихана Смаилова с главой миссии Международного валютного фонда по Казахстану Николя Бланше.

Стороны обсудили итоги работы миссии в стране, а также меры правительства РК по обеспечению макроэкономической стабильности, борьбе с инфляцией, повышению эффективности налогового администрирования и бюджетного планирования, вопросы занятости, цифровизации и снижения участия государства в экономике.

Кроме того, рассмотрены инициативы Казахстана по достижению углеродной нейтральности до 2060 года, шаги по привлечению инвестиций, текущие внешнеэкономические вызовы и другие актуальные вопросы региональной повестки дня.

Бланше дал высокую оценку реформам, проводимым в Казахстане, и работе страновой миссии МВФ.

«Между нами сложилось прочное и конструктивное сотрудничество. Мы приветствуем шаги правительства по реализации новых реформ и готовы предоставить наши консультации и техническую помощь по всем интересующим направлениям», — отметил Бланше.

В завершение премьер-министр подчеркнул готовность страны продолжать тесное двустороннее взаимодействие с банком. .