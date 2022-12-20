БАКУ /Trend/ - Казахстан примет 10-ый юбилейный саммит Организации Тюркских Государств, о чем была достигнуто соглашение между Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым и Генеральным секретарем ОТС Кубанычбеком Омуралиевым.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Центральную Службу Коммуникаций при Президенте Казахстана.

Президент Токаев подчеркнул, что на сегодняшний день роль и значение Организации как уникальной площадки для укрепления сотрудничества и единства тюркских народов значительно возросли. Президент также отметил, что возрастает количество организаций, желающих расширить торговые, социальные и культурные связи с Организацией.

Президент Токаев и Генеральный Секретарь Омуралиев согласились с необходимостью эффективной реализации приоритетов и инициатив, принятых на саммите в Самарканде в октябре текущего года.