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В следующем году в Астане пройдет министерская конференция СНГ – Президент Казахстана

Казахстан Материалы 26 декабря 2022 19:35 (UTC +04:00)
В следующем году в Астане пройдет министерская конференция СНГ – Президент Казахстана

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Эмин Севдималиев
Эмин Севдималиев
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БАКУ /Trend/ - В Астане в 2023 году пройдет министерская конференция по поиску общего подхода к вопросам продовольственной безопасности.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках заседания глав государств СНГ.

Он подчеркнул, что странам СНГ необходимо наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности.

«Хотел бы обратить внимание на создание благоприятных условий для торговли. Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма», - сказал Токаев.

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