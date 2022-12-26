В следующем году в Астане пройдет министерская конференция СНГ – Президент Казахстана

БАКУ /Trend/ - В Астане в 2023 году пройдет министерская конференция по поиску общего подхода к вопросам продовольственной безопасности.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках заседания глав государств СНГ.

Он подчеркнул, что странам СНГ необходимо наладить взаимодействие в вопросах продовольственной безопасности.

«Хотел бы обратить внимание на создание благоприятных условий для торговли. Мы считаем, что предметно следует работать над устранением тарифных и нетарифных барьеров, недопущением протекционизма», - сказал Токаев.