Казахстан улучшил позицию в последнем рейтинге паспортов

БАКУ /Trend/ - Паспорт Казахстана занимает 70-е место среди 227 стран и территорий, согласно недавнему рейтингу британской консалтинговая компания Henley & Partners.

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на компанию.

Рейтинг казахстанского паспорта улучшился на 3 позиции по сравнению с предыдущим изданием Henley Passport Index.

Граждане этой страны могут пользоваться безвизовым режимом передвижения по 76 направлениям.

Самый сильный паспорт в мире выдается японскими властями. Паспорт сохранил первую позицию, набрав 193 балла.

Вторую и третью позиции занимают Сингапур и Южная Корея, получившие по 192 балла.

Следующие позиции заняты в основном европейскими странами, включая Германию, Финляндию, Люксембург, Испанию, Францию, Италию, Нидерланды, Великобританию, Швейцарию и США.

Тем временем, обладатели самых слабых паспортов представляют Ирак, Сирию и Афганистан.