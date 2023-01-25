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66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

Казахстан Материалы 25 января 2023 08:12 (UTC +04:00)
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

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По состоянию на 25 января лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 750 человек (–1 608+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 117 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 633 пациента, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

По информации Минздрава, коронавирусом в Казахстане за сутки заболели 66 человек. Еще 6 обратились в медучреждения с симптомами ковидной пневмонии.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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