ФАО продолжает поддержку сельского хозяйства Казахстана - субрегиональный координатор

БАКУ /Trend/ - ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций) принимает участие в поддержке стратегии развития сельского хозяйства Казахстана.

Об этом Trend сказал субрегиональный координатор ФАО по Центральной Азии Виорель Гуцу.

Он подчеркнул, что на данный момент ФАО сотрудничает с компетентными органами Казахстана по имплементации широкого спектра проектов, связанных с борьбой против вредителей растений, проектов в области рыбного хозяйства, продовольственной безопасности.

"Я бы также хотел подчеркнуть проект, связанный с уменьшением потерь продовольствия, который имел очень большой успех в Турции, и сейчас мы переносим этот опыт и на другие страны, включая Казахстан", - добавил представитель ФАО.

Также Гуцу отметил внедрение проектов, которые финансируются партнерской программой ФАО-Турция.

ФАО является одной из организаций ООН, которая оказывает помощь развивающимся странам в улучшении практик сельского хозяйства, лесоводства и рыбоводства, стремится обеспечить здоровое питание и продовольственную безопасность для всех.