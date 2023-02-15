Казахстан направит 55 тонн гуманитарной помощи Турции

В соответствии с поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страна окажет дополнительную гуманитарную помощь Турецкой Республике, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана, передает Trend со ссылкой на Казинформ.

Данный вопрос обсудили на заседании правительственной Комиссии под председательством первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра.

Гуманитарная помощь включает предметы одежды (теплые куртки и брюки), зимние палатки, металлические кровати, постельные принадлежности и другие вещи первой необходимости общим весом около 55 тонн.

Грузы отправят авиатранспортом в турецкий город Газиантеп.

Поддержка Казахстана направлена на помощь Турции в ликвидации последствий разрушительных землетрясений, охвативших страну в начале февраля текущего года.

Напомним, президент Казахстана поручил выделить миллион долларов на оказание экстренной помощи Турции, а также поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии по линии Организации исламского сотрудничества. 50 тонн гуманитарной помощи доставил Казахстан в Алеппо при поддержке Исламской организации продовольственной безопасности. Недавно Президент РК поручил Правительству направить дополнительную гумпомощь Турции.