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Президент Казахстана провел телефонный разговор с эмиром Катара

Казахстан Материалы 23 марта 2023 20:03 (UTC +04:00)
Президент Казахстана провел телефонный разговор с эмиром Катара

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани обменялись поздравлениями по случаю начала священного месяца Рамазан и пожелали народам Казахстана и Катара процветания и благополучия, сообщает пресс-служба Акорды, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

В ходе разговора были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах. Особое внимание было уделено эффективной реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Эмира Катара в Астану в октябре прошлого года.

Стороны подтвердили стремление к сохранению динамики взаимной торговли и реализации инвестиционных проектов, в том числе в финансовой сфере.

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