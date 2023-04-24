Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Казахстан

25 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

Казахстан Материалы 24 апреля 2023 08:57 (UTC +04:00)
25 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане

Читайте Trend в

В Казахстане зарегистрировано 25 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Казахстана, передает Trend со ссылкой на "Казинформ".

Сутками ранее также сообщалось о 34 заболевших коронавирусом и 1 заболевшем ковидной пневмонией.
Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 411 тысяч 246 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 91 тысяч 001 человек.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости