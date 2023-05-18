Токаев примет участие в казахстанско-китайском инвестиционном круглом столе в Сиане

Сегодня в Сиане с участием Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоится казахстанско-китайский инвестиционный круглый стол. Об этом, как передает Trend, сообщает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В мероприятии примут участие SNPC, CITIC, SPIC, Sinopec, Asian Infrastructure Investment Bank, POWERCHINA, GENERTEC, COFCO, XCMG, JD Group, Sun Seven Star Investment Group, Xian Aiju Grain and Oil Industrial Group, Great Wall Motors, Chery, Huawei Technologies, Changan International Сorporation. И это не полный список китайских компаний, которым будут презентованы инвестиционные возможности в Казахстане, отмечают в пресс-службе Акорды.

17 мая Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Китай. Токаева встретил Председатель КНР Си Цзиньпин. По прибытии в Китай Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан и Китай придерживаются идентичных или схожих позиций по основным международным вопросам, последовательно поддерживают международные инициативы обеих сторон, а также отметил, что Китай – один из ключевых торговых партнеров Казахстана. По итогам прошлого года объем взаимной торговли достиг рекордного за 30 лет уровня – более 31 млрд долларов.

В рамках государственного визита был подписан ряд документов в сфере транспорта, сельского хозяйства, торгово-экономического сотрудничества и культурных взаимоотношений, а также соглашения об установлении побратимских связей между городом Шымкент Республики Казахстан и городом Сиань Китайской Народной Республики, между Северо-Казахстанской областью Республики Казахстан и провинцией Шэньси Китайской Народной Республики.