Казахстан и Азербайджан развивают ТМТМ в тесном сотрудничестве - Касым-Жомарт Токаев

БАКУ /Trend/ - Мы развиваем Транскаспийский международный транспортный маршрут в тесном сотрудничестве с нашими азербайджанскими партнерами.

Как передает Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Центральная Азия-ЕС, который состоялся сегодня в Кыргызстане.

"Например, с начала этого года начата прокачка казахстанской нефти по маршруту Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан объемом 1,5 миллиона тонн в год", - сказал он.

Президент Токаев добавил, что в среднесрочной перспективе Казахстан планирует расширить экспорт нефти в направлении Актау - Батуми, а также увеличить объемы прокачки по трубопроводам Транскаспийского маршрута.

"Мы также договорились о сопряжении Транскаспийского маршрута с китайской инициативой "Один Пояс, Один Путь". Хочу отметить, что в прошлом году через эту транспортную артерию было перевезено около 1,7 миллиона тонн груза – это в два раза больше показателя 2021 года", - добавил он.

АО "КазМунайГаз" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) подписали соглашение, предусматривающее транспортировку 1,5 млн тонн нефти с месторождения Тенгиз в год в направлении нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

В апреле 2023 года объем казахстанской нефти, транспортируемой из порта Актау в Бакинский порт, увеличился на 60,5 тонны, или на 75 процентов по сравнению с предыдущим месяцем - до 312 600 тонн.