Азербайджан и Казахстан подписали 8 контрактов на сумму $55 миллионов - Серик Жумангарин

АСТАНА /Trend/ - В ходе бизнес-миссии казахстанских предпринимателей в Азербайджан было подписано 8 контрактов на сумму 55 миллионов долларов.

Как передает в пятницу корреспондент Trend, об этом сказал министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в ходе встречи с министром энергетики Азербайджана Парвизом Шахбазовым на полях Астанинского международного форума (AIF 2023).

«Я предлагаю продолжить эту практику. Теперь мы ждем ответную миссию из Азербайджана. Мы также можем предложить азербайджанской стороне 110 новых видом товаров на сумму около 300 миллионов долларов для дальнейшего наращивания торгово-экономических отношений», - сказал министр.

Жумангарин подчеркнул, что Казахстан также изъявил желание наладить поставки плодоовощной продукции из Азербайджана, особенно в западную часть страны.

Министр отметил, что товарооборот между двумя странами за первые 4 месяца текущего года вырос на 50 миллионов долларов - до 183 миллионов долларов.