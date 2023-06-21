"Казахстанские железные дороги" перевезли с начала года более 103 млн тонн грузов

БАКУ /Trend/ - В январе-мае 2023 года грузоперевозки АО НК "Казахстан темир жолы" (КТЖ - Казахстанские железные дороги) составили 103,6 млн тонн, сообщает Trend.

Согласно данным компании, экспорт грузов железнодорожным транспортом увеличился на 2,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 37 миллионов тонн. Объем транспортировки грузов железнодорожным транспортом внутри страны достиг 66,5 млн тонн.

Погрузка каменного угля составила 44, 3 млн тонн, в том числе внутри страны перевезено 31,1 млн тонн твердого топлива. Объем перевозок зерна значительно вырос - на 24,5 процента по сравнению с предыдущим годом, составив более 4,9 миллиона тонн. Внутри страны погрузка зерна увеличилась на 12,7 процента до 937 000 тонн, в то время как экспорт вырос на 27,7 процента до 3,9 миллиона тонн.

Кроме того, объем погрузки продуктов перемола увеличился на 12,8 процента до 1,3 миллиона тонн, в том числе внутри страны - на 16,2 процента, составив 345 000 тонн. Экспорт также вырос - на 11,6 процента до 978 000 тонн.

За пять месяцев 2023 года погрузка нефтяных грузов увеличилась на 4,4 процента до 7,8 млн тонн, химических удобрений - на 8,5 процента до 1,8 млн тонн, строительных грузов - на 13 процентов до 5,8 млн тонн.

Эксплуатационный грузооборот за первые пять месяцев 2023 года составил 112,5 миллиарда т-км нетто, показав рост на 9,6 процента по сравнению с предыдущим годом.