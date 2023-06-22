В Казахстане прошел Международный форум волонтеров

БАКУ /Trend/ - 20-21 июня во Дворце мира и согласия в Астане прошел Международный форум волонтеров, сообщает в четверг Trend.

В мероприятии приняли участие более 40 спикеров из 34 стран, в том числе Тойли Курбанов - исполнительный координатор волонтерской программы ООН, Тимур Бекмамбетов - директор и основатель Фонда культурных инициатив, Халук Левент - музыкант и президент Ассоциации "АНВАР" (Турция), Микаэла Фриберг-Стори - постоянный координатор ООН в Казахстане, Артур Ван Дизен - представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, Ширин Абидова - глава Ассоциации добровольцев Узбекистана и многие другие. Всего в мероприятии приняли участие более 400 человек, в том числе 140 представителей международных организаций и иностранных участников.

Основной целью форума являлось развитие и поддержка волонтерского движения, демонстрация казахстанского опыта в волонтерстве и формирование положительного имиджа страны на международной арене, а также повышение статуса волонтеров, укрепление сотрудничества и взаимодействия. Символом форума стало изображение человека и фрагмент цепочки ДНК, представляющий собой "ген доброты".

Волонтерское движение в Казахстане превратилось в крупный проект при поддержке всего населения. "Год волонтера" в 2020 году, инициированный президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, только подчеркнул роль волонтерства в стране, особенно во время пандемии.

Активное вовлечение граждан в волонтерское движение Казахстана, наряду с поддержкой, оказываемой правительством в создании благоприятных условий, внесло значительный вклад в рост волонтерства в стране. В Казахстане на законодательном уровне введены меры по поддержке волонтеров. Предоставляются льготы при поступлении в учебные заведения и трудоустройстве, а государственное имущество также бесплатно сдается в аренду волонтерским организациям.

Для развития инфраструктуры волонтерского движения существует государственный фронт-офис и 20 региональных отделений. Каждый год они проводят более 6 000 мероприятий с участием более 113 000 волонтеров.

Кроме того, Министерство информации и общественного развития Казахстана также активно работает над развитием международного волонтерства. В настоящее время 7 добровольцев из Казахстана работают в структурах ООН при поддержке Правительства Казахстана.

Программа добровольцев Организации Объединенных Наций (ДООН) вносит свой вклад в дело мира и развития посредством волонтерской деятельности по всему миру. Данная программа появилась в Казахстане в 1993 году. В течение следующих трех десятилетий более 300 граждан Казахстана стали добровольцами ООН. Они также работали в качестве международных волонтеров ООН в таких странах, как Афганистан, Бангладеш, Нигер, Мозамбик, Украина, Узбекистан, Вьетнам и Турция. Казахстан - первая страна Центральной Азии, имеющая подобный опыт в волонтерском движении.

Организация Международного форума волонтеров осуществляется при поддержке Представительства Волонтерской программы ООН в Казахстане, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Национальной волонтерской сети и других волонтерских и международных организаций.