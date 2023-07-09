В Актау завершен ремонт блока на атомном энергокомбинате, вынужденно прекратившего свою работу

БАКУ /Trend/ - Завершились ремонтные работы на энергоблоке №1 Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) в городе Актау.

Об этом сообщили в пресс-службе МАЭК, передает Trend.

Сообщается, что в 04:11 9 июля по местному времени энергоблок был успешно включен в работу, а уже к 15:25 его загрузили до 150 МВт. В данный момент общая генерируемая мощность на комбинате составляет 565 МВт. МАЭК обеспечивает электроэнергией Мангистаускую область с передачей 36 МВт в Атырауский регион. Отмечается, что не существует ограничений в снабжении энергоресурсами бытовых потребителей Актау и населенных пунктов области.

Напомним, что 3 июля произошла аварийная остановка энергоблока №1 на ТЭС ТОО "МАЭК" из-за резкого увеличения подпитки на котле.

Из-за отключения энергоблока на ТОО "МАЭК" была временно прекращена или сокращена добыча нефти на месторождениях АО "Озенмунайгаз", АО "Мангистаумунайгаз", АО "Каражанбасмунай", АО "Эмбамунайгаз" в Мангистауской и Атырауской областях.