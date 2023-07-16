Fitch Ratings подтвердило рейтинг Казахстанской жилищной компании

БАКУ /Trend/ - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Казахстанской жилищной компании (КЖК) в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB", сообщает Trend.

Согласно данным агентства, прогноз по рейтингам - "Стабильный".

"Подтверждение рейтингов отражает мнение Fitch о стратегической важности КЖК для Казахстана (BBB/Стабильный) с учетом его роли в качестве ключевого оператора жилищного строительства и основного консолидатора жилищного сектора", - говорится в сообщении агентства.

Агентство напрямую связывает КЖК с Казахстаном, так как эта компания является одной из организаций с государственной миссией и сильной политической ролью.

"Байтерек" действует вместо правительства и утверждает бюджеты КЖК, решения о заимствованиях, инвестициях и дивидендной политике. КЖК постоянно сотрудничает с государственными органами и комитетами в рамках своей текущей деятельности и регулярно предоставляет отчеты министерствам и другим государственным структурам. Мы полагаем что передача обязательств государству или назначенным государством организациям, вероятно, будет входить в число мер поддержки, если это потребуется", - отмечается в сообщении.

По данным Fitch, КЖК пользуется недорогим долгосрочным государственным финансированием для реализации государственных программ.

"Основными формами финансирования являются кредиты и облигации компании "Байтерек", на долю которых приходится около 94% долга КЖК. Более половины этих средств было предоставлено в рамках крупной государственной антикризисной программы в 2020-2021 годах, остальные - в рамках различных жилищных программ. В 2022 году прямая государственная поддержка ограничилась облигациями на сумму 3,4 миллиарда тенге, выкупленными Казахстанским фондом устойчивого развития (BBB/Стабильный), и 0,5 миллиарда тенге из государственного бюджета на рефинансирование ипотеки и субсидирование процентной ставки. В настоящее время КЖК в основном использует ранее приобретенные средства на револьверной основе. Он генерирует умеренную прибыль и ежегодно выплачивает дивиденды компании "Байтерек", - отмечает агентство.

Fitch Ratings подчеркивает, что краткосрочный РДЭ КЖК уравнен с РДЭ спонсора.

"Это отражает наше мнение о том, что поставщик поддержки связан с государством или представляет его интересы, обладает сильной ликвидностью и будет готов оказать поддержку государственному предприятию в случае необходимости", - заключает Fitch.

Отметим, что КЖК полностью принадлежит государству через АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (BBB/Стабильный).

Напомним, что Fitch Ratings Inc. — американская корпорация, известная в основном как рейтинговое агентство. Наряду со Standard & Poor’s и Moody’s входит в так называемую "Большую тройку" международных рейтинговых агентств. Специализируется на предоставлении мировым кредитным рынкам независимых и ориентированных на перспективу оценок кредитоспособности, аналитических исследований и данных.