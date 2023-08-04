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Потребление интернета в Казахстане выросло в три раза с 2018 года

Казахстан Материалы 4 августа 2023 05:07 (UTC +04:00)
Потребление интернета в Казахстане выросло в три раза с 2018 года

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - С 2018 по 2022 год объем потребления интернет-трафика в Казахстане увеличился примерно в три раза. Эти данные были представлены пресс-службой Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает Trend.

В 2018 году казахстанцы использовали 356 петабайт трафика, а в 2022 году эта цифра достигла 1000 петабайт. Ежедневно количество потребляемого интернет-трафика продолжает расти.

В связи с многочисленными жалобами пользователей на скорость и качество сети, Министр цифрового развития, Багдат Мусин, провел совещание с председателями операторов сотовой связи.

Сотовые операторы также инициировали брифинг в Службе центральных коммуникаций по тарифам и улучшению качества интернета по рекомендации Багдата Мусина.

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