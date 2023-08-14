В Казахстане начали выращивать бананы в промышленных масштабах

В Туркестанской области начнут промышленное производство бананов. Турецкая компания GenGroup Qazaqstan завершила строительство тепличного комплекса площадью 5,3 га, где будут выращиваться банановые деревья. Специально разработанный сорт бананов адаптирован под климатические условия Казахстана. Эту информацию предоставило Министерство сельского хозяйства РК, сообщает Trend.

В ближайшее время площадь теплицы будет расширена на дополнительные 5 га, что позволит годовое производство достигнуть около 1000 тонн бананов. Первый урожай планируется собрать уже через 6-8 месяцев. Кроме бананов, внутри теплиц также будут выращивать томаты и клубнику.

Проект на первом этапе обошелся в 4 миллиона долларов США. В процессе строительства турецкая компания использовала прочные конструкции, а теплицы оборудованы системой климат-контроля и адаптивного питания. Эти инновационные решения позволят полностью раскрыть генетический потенциал растений, даже в самых неблагоприятных погодных условиях.