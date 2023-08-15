Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС вырос на 4,1%

БАКУ /Trend/ - В период с января по июнь 2023 года объем торговли между Казахстаном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составил 13,843.1 миллиона долларов США, что на 4.1% больше, чем в предыдущем году, передает Trend.

За первое полугодие 2023 года экспорт товаров с Казахстана составил 5,430.1 миллиона долларов США, что на 36.8% больше, чем годом ранее, в то время как импорт составил 8,413 миллиона долларов США, снизившись на 9.9%.

В структуре общего внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС доли таковы: Беларусь - 3.3%, Кыргызстан - 4.6%, а Россия - 91.9%.

Важнейшими категориями экспорта в рамках сотрудничества со странами ЕАЭС оказались машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты, составившие 28.1%, а также продукты химической и связанные с ними товары, составившие 25.5%.

Что касается импорта из стран ЕАЭС, то здесь в структуре преобладали продукты животного и растительного происхождения, готовые продовольственные товары с долей 20%, металлы и изделия из них с долей 18.9%, а также машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты с долей 18%.