Президент Казахстана поручил нарастить товарооборот с внешними партнерами

БАКУ /Trend/ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений по наращиванию товарооборота с внешними партнерами страны и оперативному реагированию на экономические вызовы министру торговли и интеграции Арману Шаккалиеву.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу Акорды, Токаев акцентировал внимание на необходимости проактивной работы министерства в контексте поиска новых рынков сбыта для казахстанского экспорта.

Он также подчеркнул необходимость защиты национальных экономических интересов на международных рынках, обеспечения устойчивой конкуренции с импортом и поддержки отечественных товаропроизводителей.

Напомним, что 1 сентября Токаев освободил от должности министра торговли и интеграции Серика Жумангарина и назначил на его место Армана Шаккалиева.

Отметим, что внешнеторговый оборот Казахстана за январь-июнь 2023 года составил $67,2 млрд и увеличился на 4,3 процента в номинальном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в том числе экспорт составил $38 млрд (в номинальном выражении на 10,3 процента меньше), а импорт – $29,2 млрд ( в номинальном выражении на 32,2 процента больше).