Президент Турции 3 ноября посетит с визитом Казахстан

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 ноября посетит с визитом Казахстан.

Как передает в понедельник Trend, об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу по итогам встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Как отметил Нуртлеу, Эрдоган примет участие в десятом юбилейном саммите Организации тюркских государств (ОТГ), который состоится в Казахстане.

Говоря о казахстано-турецком партнерстве, Нуртлеу подчеркнул, что оно успешно развивается в рамках многосторонних структур, в том числе ООН, ОТГ, ОИС и др.

Отметим, что сегодня министр иностранных дел Турции Хакан Фидан совершил официальный визит в Казахстан, где провел встречу с главой МИД Казахстана.