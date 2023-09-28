Maersk запускает новый механизм улучшения связанности с Центральной Азией

БАКУ /Trend/ - Датская транспортно-логистическая компания Maersk запускает новое транспортное решение, которое позволит беспрепятственно связать важные страны-производители такие, как США, а также страны на Дальнем Востоке и особенно в Средиземноморье и Европе с привлекательными рынками Центральной Азии, передает Trend.

Новое интегрированное решение компании для интермодальных морских и железнодорожных перевозок направлено на повышение эффективности грузоперевозок, в частности потребительских товаров, товаров для повседневной жизни и технологические товары, на растущие потребительские рынки в Центральной Азии.

Как сообщает компания, хотя это новое индивидуальное решение в первую очередь ориентировано на Казахстан и Узбекистан, оно станет основой для дальнейших логистических предложений в соседних странах, таких как Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан.

"Помимо нашего существующего железнодорожного сообщения через Китай, среди наших клиентов в Западном полушарии наблюдается растущий спрос на логистическое решение в этом коридоре, который легко связан с глобальной сетью на европейском конце. Мы рады удовлетворить этот спрос с помощью нашего нового специального предложения и помочь нашим клиентам надежно импортировать и экспортировать свою продукцию на рынки Центральной Азии и обратно", - сказал управляющий директор Восточно-Средиземноморского региона Maersk Седеф Айхан.

Грузинский порт Поти является основным связующим звеном с глобальной океанской сетью Maersk. Из этого порта грузы беспрепятственно доставляются по железной дороге в Баку. Далее путь продолжается из Баку через Каспийское море в Актау. Наконец, груз доставляется оттуда в конечные пункты назначения в Центральной Азии, такие как Алматы, Астана, Ташкент, через эффективную железнодорожную сеть.

Чтобы обеспечить бесперебойную и надежную логистику, Maersk установила соединения последней мили (канал связи, который соединяет последний сетевой узел провайдера и конечное оборудование клиента) в Грузии, Азербайджане, Узбекистане и Казахстане через специальный автопарк. Такой подход обеспечивает эффективную и безопасную доставку до конечного пункта назначения, сводя к минимуму задержки и повышая удовлетворенность клиентов.

Транспортное решение дополнительно поддерживается специальной командой диспетчерской вышки, отвечающей за контроль и управление всем операционным процессом. Эта команда обеспечивает рациональный и скоординированный подход к обработке грузов, предоставляя обновления в режиме реального времени и решая любые потенциальные проблемы, которые могут возникнуть в пути.

В странах Юго-Восточной и Восточной Азии Maersk уже предлагает комплексную сеть железных и океанских железных дорог, чтобы соединить эти рынки со странами Центральной Азии через Китай.

A.P. Moller – Maersk — интегрированная логистическая компания, работающая над объединением и упрощением цепочек поставок своих клиентов. Являясь мировым лидером в сфере логистических услуг, компания работает более чем в 130 странах. В компании заняты свыше 100 тысяч человек. У компании есть цель по достижению нулевых выбросов к 2040 году во всем бизнесе с помощью новых технологий, новых судов и экологически чистого топлива.